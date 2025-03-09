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Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 5 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 09.03.2025 20:37
  • Giriş: 09.03.2025 20:37
  • Güncelleme: 09.03.2025 20:37
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 5 gözaltı

Diyarbakır’ında Çermik ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Dikyol Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kardeşler Erdal Başıbüyük, Ercan Başıbüyük ve Ömer Yaman hayatını kaybetmişti. Biri ağır 3 kişi de yaralanmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı, firari bir kişi arama çalışmaları ise sürüyor.
Mahallede geniş güvenlik önlemleri devam ediyor.

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