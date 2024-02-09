Diyarbakır’da 33 adet tarihi obje satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 33 tarihi objeyi satmaya çalışan 3 şüpheli suç üstü yakalandı.

Valilikten yapılana açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde Silvan ilçesinde Anadolu Selçuklu, Emevi, Abbasi ve Bizans dönemlerine ait muhtelif sikke ve tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandığı belirtildi.

Şüphelilerin aracında yapılan kontrolde 23 adet farklı ebatlarda sikke, 6 adet yüzük ve 4 adet obje olmak üzere toplamda 33 adet obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, savcılığa sevk edildi.