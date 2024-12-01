Diyarbakır’da 3’üncü kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 3’üncü kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 3’üncü kattan düştüğü iddia edilen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Makam Dağı Mahallesi’nde 4 katlı binanın 3’üncü katından düşen Zeytun Zeybek (80) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Zeybek’in cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.