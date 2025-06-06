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Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 gözaltı

Diyarbakır’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 06.06.2025 21:57
  • Giriş: 06.06.2025 21:57
  • Güncelleme: 06.06.2025 21:59
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 4 gözaltı

Diyarbakır’da Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak’taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep’in (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

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