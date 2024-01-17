Diyarbakır’da 442 iş yerine cezai işlem uygulandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe alınan fiyat etiketi yönetmeliği için kentte denetim yaptı.

Kentte, 2023 yılında denetlenen 16 bin 973 iş yerinden 442’sine cezai işlem uygulandı.

Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yönetmelik değişikliği nedeniyle lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeleri kontrol etti.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Şube Müdürü Abdülaziz Arı, 2023 yılında 16 bin 973 işyerini denetlediklerini ve ekiplerin 442 iş yerine cezai işlem uyguladığını söyledi.