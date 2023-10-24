Diyarbakır’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silvan istikametinden Diyarbakır istikametine gelen 58 BM 320 plakalı otomobilin ani fren yapmasıyla 21 DF 108, 21 AAJ 303, 23 AAS 108, 06 FM 2811 ve 21 BU 028 plakalı araçlar arka arkaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, Ü.N., M.S.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) kazaya karışan araçları yol kenarına çekerek kilit durumda olan yolu trafiğe açtı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.