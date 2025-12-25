Diyarbakır’da aciller doldu, hasta mağdur

Havaların soğuması, kapalı alanlarda geçirilen zamanın artması ile grip vakaları arttı. Pek çok kentte hastanelerin acillerinde yoğunluk var. Bu kentlerden biri olan Diyarbakır’da kamu hastaneleri yetersiz kalması, randevu yoğunluğu hastaları mağdur ediyor.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Veysi Ülgen, “İnsanlar kamu hastanelerindeki acillere, polikliniklere yığılmış. Özel hastanelere bir yığılma var” dedi.

Ülgen, özetle şunları söyledi: “Hastanelerde insanlar randevu bulamıyor. Bir hasta kamu hastanesinde KBB’den randevu bulamamış, özel hastanede ise bin 400 lira istemişler. Bu vatandaşın bu parayı ödeyecek imkanı yok. Özel hastaneye gidip bu parayı veremez. Ne yapacak? Vatandaş gerçekten çile çekiyor."