Diyarbakır’da ağır hasarlı 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI