Diyarbakır’da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli 2 büyük depremde Diyarbakır’da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, 7 katlı bir apartman yıkım esnasında çöktü.
6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde ağır hasar gören 7 katlı Dalit Apartmanı yıkım esnasında çöktü, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.