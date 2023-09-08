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Diyarbakır’da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 10:40
  • Giriş: 08.09.2023 10:40
  • Güncelleme: 08.09.2023 10:40
Kaynak: İHA
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Diyarbakır’da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli 2 büyük depremde Diyarbakır’da ağır hasar gören binaların yıkımı devam ederken, 7 katlı bir apartman yıkım esnasında çöktü.

6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde ağır hasar gören 7 katlı Dalit Apartmanı yıkım esnasında çöktü, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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