Diyarbakır’da akrabalar arasında sulama kanalı kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’da akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Öncülü mahallesinde meydana geldi. Mahallede ikamet eden akrabalar arasında sulama kanallının kullanılması nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Tartışmaya neden olan anlaşmazlığın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık çalışanları sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yaralı 3 kişinin tedavisi sürerken, jandarma ekipleri mahallede yoğun güvenlik önemleri aldı.