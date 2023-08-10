Diyarbakır’da apartman dairesinde yangın

Diyarbakır'da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 280'inci Sokak’taki Batmaz-2 Apartmanının giriş katındaki dairede, akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dairenin Almanya'da yaşayan Asiye Açan'a ait olduğu ve içinde kimsenin yaşamadığı belirlenirken, polis ekipleri kundaklama olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. (DHA)