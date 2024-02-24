Diyarbakır’da aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Raif Türk İlkokulu’nda okuyan 4. sınıf öğrencisi M.F.M’ye (11) annesi G.M. ile Ahmet Kaya Caddesi’ndeki kaldırımda yürüdüğü esnada hafif ticari araç çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 11 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.