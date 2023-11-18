Diyarbakır’da aralarında HEDEP'li vekillerin de olduğu gruba polis müdahalesi: 50 gözaltı

Diyarbakır'da PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ailesi ve akrabaları ile görüştürülmemesine karşı yapılan yürüyüşe müdahale eden polis, aralarında HEDEP'li milletvekillerinin ve DBP'lilerin de olduğu 50 kişiyi gözaltına aldı.

Siyaset 18.11.2023 18:37 Giriş: 18.11.2023 18:37

Güncelleme: 18.11.2023 18:51 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Diyarbakır’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ın aile ve avukatları ile görüştürülmemesine karşı aralarında HEDEP milletvekillerinin de bulunduğu yürüyüşe müdahale eden polis 50 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekillerinin de bulunduğu grup, Yenişehir ilçesindeki HEDEP il binasından Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’na yürüyüş ve basın açıklaması düzenlemek istedi. Bu sırada aralarında HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve çok sayıda milletvekili çembere alındı. HEDEP Milletvekilleri George Aslan, Zeki İrmez, Beritan Güneş, Adalet Kaya, Ceylan Akça, Newroz Uysal Sunay Caddesi’nde oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi gerçekleştiren vekiller daha sonra Ofis semtindeki HEDEP il binasına doğru yürüdü. Parkta polisle karşı karşıya gelen grup arasında gerginlik yaşandı. Grup içerisinde bulunan yaklaşık 50 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Polisin çevrede güvenlik önlemi sürüyor.