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Diyarbakır’da aranan 2 cinayet zanlısı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2025 15:48
  • Giriş: 10.04.2025 15:48
  • Güncelleme: 10.04.2025 15:49
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da aranan 2 cinayet zanlısı yakalandı

Diyarbakır’da cinayet suçundan 2007’den beri aranan zanlı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda 2007 tarihinden bu yana "tasarlayarak öldürme" suçundan aranan A.R.T. ve "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., Dicle ve Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonlarla yakalandı. 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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