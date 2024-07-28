Diyarbakır’da bahçe yangını; 4 kişi dumandan etkilendi

DİYARBAKIR’da çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1’i itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.

Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi’nde meyve ağaçlarının olduğu bahçede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında biri 1’i itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneler kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.