Diyarbakır’da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı bölgeler 8 günlük "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, kentte çok sayıda bölge için alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "milli Güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması" gerekçesiyle 8 günlük "geçici özel güvenlik bölgesi" kararı alındığı belirtildi.

Valilik açıklamasında şunlara yer verildi:

"Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu Mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü, Görüse Dağı Bölgelerinde Diyarbakır Valiliğince 13 Kasım 2024 (dâhil) - 20 Kasım 2024 (dâhil) tarihleri arasında (8) sekiz gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."