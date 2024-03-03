Diyarbakır’da beton direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 28 Şubat’ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda 28 Şubat günü gece saat 01.40 sıralarında 34 GZG 816 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton elektrik direğine ok gibi saplanarak direği yerinden sökmüştü.
Kaza sonucu ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Şuayip Yürür (23) dün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.