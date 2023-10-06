Diyarbakır’da bir adreste yapılan aramada 177 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adreste yapılan aramada 177,6 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılana açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığınca Tanışık Mahallesi’nde şüpheli M.Ç.’nin ikametinde yapılana aramada 177,6 kilo kubar esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada M.Ç.’nin gözaltına alındığı, uyuşturucu maddeler ve ele geçirilen suç eşyalarının muhafaza altına alındığı kaydedildi.