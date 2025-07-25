Diyarbakır’da bir erkek, birlikte yaşadığı kadını öldürdü!
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 19 yaşındaki H.E. isimli kadın, birlikte yaşadığı S.Ş. adlı erkek tarafından uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
Kaynak: AA
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldü.
H.E. (19), Sur’daki evlerinde birlikte yaşadığı S.Ş’nin (20) henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırısına uğradı.
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Saldırının ardından kaçan S.Ş. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan S.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.