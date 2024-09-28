Diyarbakır’da bir mahalle ve üç mezra “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Kulp ilçesi Yaylak Mahallesi; Simetok, Gühermi ve Nedrehuş Mezrası arasında kalan Şinak Tepe Doğusu Bölgesi’nde, valilikçe 29 Eylül 2024 (dahil) - 13 Ekim 2024 (dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.