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Diyarbakır’da çıkan orman yangınına 9 saattir müdahale devam ediyor

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına 9 saattir helikopter desteğiyle ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Güncel
  • 26.07.2025 21:55
  • Giriş: 26.07.2025 21:55
  • Güncelleme: 26.07.2025 21:56
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da çıkan orman yangınına 9 saattir müdahale devam ediyor


Diyarbakır’ın Lice ilçesinde saat 09.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Saat 12.00 sıralarında Duru, Peçar, Gökçe ve Bağıvar köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, askeri birlikler, itfaiye ekipleri ve araçlar sevk edildi.

Bölgede yaklaşık 9 saattir devam eden yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

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