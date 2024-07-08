Diyarbakır’da çıkan orman yangınları, büyümeden söndürüldü

DİYARBAKIR’ın Lice ve Dicle ilçesinde çıkan orman yangınları, itfaiye ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Lice ilçesi kırsal Türeli Mahallesi ile Dicle ilçesi kırsal Şenoba Mahallesi’nde, öğleden sonra orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taşıtların ulaşamadığı bölgelere ise yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi. Yangınlar, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır Vali Vekili Abdullah Çiftçi, yangınlara kısa sürede müdahale edildiğini belirterek, “Bugün büyüme ihtimali olan günübirlik başlayan yangınlar helikopter müdahalesi ile 3 saat gibi sonucu kısa sürede söndürüldü” dedi.

Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.