Diyarbakır’da çıkan örtü yangını 7 saat sonra kontrol altına alındı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangını, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, saat 09.50 sıralarında Lice ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle öğlen saatlerinde tekrar başladı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Lice Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabası ile alevlerin ev ve ahırlara ulaşması önlenirken, 2 hektar ormanlık alan ile 3 hektar zirai alanın yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.