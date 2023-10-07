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Diyarbakır’da cinayet şüphelisi 3 yıl sonra yakalandı

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 14:27
  • Giriş: 07.10.2023 14:27
  • Güncelleme: 07.10.2023 14:27
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da cinayet şüphelisi 3 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır’da 2020 yılında işlenen cinayetin şüphelisi 3 yıl sonra yakalandı. İki şüpheliye ait adreste yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği ve tüfeklere ait şarjör ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca Sakallı Mahallesi’nde 20 Haziran 2020 tarihinde M.V.K.’nın ateşli silahla vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili cinayet şüphelilerinin yakalanmasına yönelik 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, “kasten öldürme” suçundan hakkında 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. yakalanıp tutuklandı.

Şüpheli Y.Y. ve F.Y. ait adreste yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve av tüfeğine ait 4 adet şarjör ele geçirildi. 

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