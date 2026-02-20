Diyarbakır’da cıva zehirlenmesi şüphesi: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’daki bir ortaokulda 20 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulu’nda meydana geldi.

AMİDA Haber'de yer alan habere göre, ismi öğrenilemeyen 7’inci sınıf öğrencisi, dışarıda bulduğu cıvayı sınıfa getirdi, arkadaşlarına gösterdi.

Sınıf içinde cıva ile temas eden öğrencilerde rahatsızlıklar başladı. Bunun üzerine, okula sağlık ekipleri çağrıldı.

Okula 5 ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri ilk kontrollerin ardından öğrencilerden 20’sini tedbir amacıyla hastaneye götürdü.

Öte yandan 112'ye yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Koruyucu giysiler ile içeri giren AFAD ekipleri inceleme yapmaya başladı.

Polis de öğrencinin cıvayı nereden temin ettiğini, okula nasıl getirdiğini bulmak için inceleme başlattı.