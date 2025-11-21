Diyarbakır’da düğün salonu önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır Kayapınar’da düğün salonu önünde davetliler arasında çıkan silahlı kavgada gelinin amcası Hasan Demir hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltılar yapılırken soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’da bir düğün salonu önünde davetliler arasında çıkan silahlı kavgada gelinin amcası Hasan Demir öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi.
Davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Silah sesleri diğer davetliler arasında endişeye neden olurken, kavgada gelinin amcası Hasan Demir’le birlikte 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hasan Demir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Bazı kişiler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.