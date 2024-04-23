Diyarbakır’da dün kaybolan çobanın bulunması için çalışma başlatıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kaybolan çoban Şeyhmus Arslan’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi’nde yaşayan ve çobanlık yapan Arslan’ı (20), dün sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Aramalardan sonuç alamayan Arslan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Arslan’ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.