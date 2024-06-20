Diyarbakır’da ekin tarlasında yangın

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 330 dönümlük ekin tarlasında yangın çıktı. Yangında henüz biçilmemiş olan 130 dönüm ekin kül oldu.

Ajans Haberleri 20.06.2024 22:03 Giriş: 20.06.2024 22:03

Güncelleme: 20.06.2024 22:04 Kaynak: İHA

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