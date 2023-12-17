Diyarbakır’da ev yangını

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairede yangın çıktı.



Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2. Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın 1. katında çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.