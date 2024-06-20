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Diyarbakır’da fırtına: Yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde fırtına sırasında yıkılan caminin minaresi bir evin üstüne devrildi.

Güncel
  • 20.06.2024 23:17
  • Giriş: 20.06.2024 23:17
  • Güncelleme: 20.06.2024 23:22
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da fırtına: Yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi
İHA

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Sarıçanak köyünde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada köy camisinin minaresi bir evin üstüne devrildi.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken, fırtına cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, fırtınada kırsal alandaki yüksek gerilim hattı da devrildi. Dicle Elektrik ekiplerinin devrilen direğin yenilenmesi ve kopan iletim hattının onarılması için çalışmaları sürerken, elektriksiz kalan yerleşim bölgelerinin bir kısmına alternatif yollardan enerji verildi. 

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