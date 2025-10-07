Diyarbakır’da freni patlayan kamyon 4 araca çarptı: 2’si çocuk 10 yaralı
Freni patlayan un yüklü kamyonet, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda dört araca çarptı. Zincirleme kazada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı, yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaynak: ANKA
Diyarbakır’da un taşıyan kamyonetin frenin patlaması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, un yüklü kamyon frenin patlamasıyla karayolunda hareket halindeki dört otomobile çarptı.
Kaza sonucunda 2’si çocuk 10 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.