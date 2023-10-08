Diyarbakır’da gece kulübünde Kalaşnikof ele geçirildi, iş yeri sahibi tutuklandı

Diyarbakır’da bir gece kulübüne düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ele geçirilirken, iş yeri sahibi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde organize suç gruplarına ve silah kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir gece kulübüne operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada duvar içinde özel bir bölmeye gizlenmiş Kalaşnikof marka otomatik tüfek, tüfeğe ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.B. ,emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.