Diyarbakır’da gece saatlerinde 2 ev yangını

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ve Kayapınar ilçesinde iki farklı gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmadığı öğrenildi.

Kayapınar ilçesinde ise Mezopotamya Mahallesi’nde bir sitedeki dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle duman bacadan çatıya çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi.

Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.