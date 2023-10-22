Diyarbakır’da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 21 KE 910 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HKR 822 plakalı otomobil, Kalkan Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.