Diyarbakır’da hafif ticari araç park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi istikametinde hafif ticari aracın park halindeki kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi istikameti TRT Köprülü Kavşağı mevkisinde hafif ticari araç, park halindeki kamyonete çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi, ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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