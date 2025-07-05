Diyarbakır’da hafif ticari araçta çıkan yangını çevredekiler söndürdü

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün hafif ticari aracı çalıştırdığı sırada motor kısmından yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü, aracı çalıştırdığı sırada motor kısmından alev aldı. Yangına çevredekiler su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. O sırada yoldan geçen bir su tankeri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi. (DHA)

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR(DHA)