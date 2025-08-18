Giriş / Abone Ol
Diyarbakır’da hafif ticari ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2025 12:41
  • Giriş: 18.08.2025 12:41
  • Güncelleme: 18.08.2025 12:41
Kaynak: İHA
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Mardin kara yolu Göksu Kavşağı’nda 21 AH 882 plakalı hafif ticari araç ile 27 AVJ 136 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

