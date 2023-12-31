Diyarbakır’da hafriyat kamyonu otomobille çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde hafriyat kamyonunun seyir halindeki otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Ergani istikametinden Diyarbakır istikametine doğru giden S.G. idaresindeki 31 AGF 279 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeki F.Ç. kontrolünde olan 06 BH 1076 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin içindeki baba A.Ç. (68), R.Ç. ve sürücü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ergani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. A.Ç.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.