Diyarbakır’da Haniye için toplanan gruptan Burger King’e tekbirli saldırı

Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesini protesto için Hüda Par'ın da aralarında bulunduğu bir grup basın açıklamasının ardından Burger King şubesine taş ve plastik şişelerle saldırdı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından, Hüda-Par'ın aralarında olduğu islami sivil toplum kuruluşu, Tahran'da suikastla öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından bir grup, tekbir getirerek Burger King işletmesine taşlı saldırı düzenledi.

İKTİDARA ÇAĞRI: MÜSLÜMAN HALKIMIZIN SABRINI TAŞIRMAYIN

STK’lar adına açıklamayı yapan Yeryüzü Doktorları Diyarbakır Şube Başkanı Dr. Eşef Araç, iktidara da çağrıda bulunarak İsrail’e yönelik hava ve deniz ulaşım ağını kapatılması gerektiğini belirtti.Araç, "İsrail’e yönelik hava ve deniz ulaşım ağını kapatın. Diplomatik, askeri, siyasi, ekonomik tüm ilişkileri acilen gözden geçirin ve derhal adım atın. Müslüman halkımızın sabrını daha fazla taşırmayın" şeklinde konuştu.

TEKBİRLİ SALDIRI

Açıklamanın ardından bir grup, Ulu Cami yakınlarındaki ve güvenlik önlemleri nedeniyle kapalı tutulan Burger King şubesi önüne gelerek, İsrail aleyhine slogan attı.

Bir süre sonra grup, tekbir eşliğinde Burger King’e taşlı saldırıda bulundu.

Bölgede önlem alan polis ekiplerinin müdahalesi sonucu grup, güçlükle dağıtıldı.

23 Haziran'da da bir grup, tekbirlerle Diyarbakır'daki Burger King ve Sturbucks şubelerine saldırmıştı.