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Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı

Diyarbakır’da zihinsel engelli şahıs, hasta taşıyan ambulansa taşla saldırdı.

Ajans Haberleri
  • 24.12.2024 23:47
  • Giriş: 24.12.2024 23:47
  • Güncelleme: 24.12.2024 23:47
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da hasta taşıyan ambulansa taşlı saldırı


Zihinsel engelli R.B, merkez Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi’nde hasta taşıyan ambulansa taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta, olay yerine gelen başka ambulans ile hastaneye nakledildi. Ambulansta bulunan hasta ve sağlık ekibinde yaralanan olmazken ambulansın camı kırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, çok sayıda suç kaydı bulunan R.B’nin bu olayla birlikte 74’üncü kez ambulans camı kırdığı öğrenildi.

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