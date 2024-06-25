Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan tekme, yumruklu kavgada iki kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde 5 Nisan Mahallesi Emek Caddesi’nde bir lokantada iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada E.D. ( 41) ile Ş.K. (74) darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sağlık kontrolünden sonra yaralılar taburcu edildi.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.