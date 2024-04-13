Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Perşembe Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.