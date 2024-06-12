Diyarbakır’da iki ayrı kazada 26 kişi yaralandı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün ve hafif ticari aracın karıştığı iki ayrı kazada 26 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün ve hafif ticari aracın karıştığı iki ayrı kazada 26 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Çınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, Ovabağ mevkisinde kamyona çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu.
Kazada, minibüste bulunan 30 işçiden 22’si hafif yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Diğer kazada ise, ilçenin Çakırkaya köyü mevkisinde hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu.
Kazada, araçta bulunan 7 kişiden 4’ü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.