Diyarbakır’da iki ayrı kazada 26 kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün ve hafif ticari aracın karıştığı iki ayrı kazada 26 kişi yaralandı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel 12.06.2024 11:04 Giriş: 12.06.2024 11:04

Güncelleme: 12.06.2024 11:13 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA