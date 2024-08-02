Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: Evinin önünde oturan kadın ile bir kişi yaralandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada evinin önünde oturan kadın ile olaya karışan bir kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ile o sırada evinin önünde oturan kadın yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 191’inci Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada, evinin önünde oturan H.Y. isimli kadın ile olaya karışan E.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları kentteki yakın hastanelere kaldırdı. Yaralılardan H.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.