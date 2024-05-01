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Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.05.2024 10:37
  • Giriş: 01.05.2024 10:37
  • Güncelleme: 01.05.2024 10:38
Kaynak: İHA
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı’nda A.A. idaresindeki 16 AHR 759 plakalı ve K.S. idaresindeki 34 VUA 96 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada A.A. yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıltı. 

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