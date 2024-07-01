Diyarbakır’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Lice karayolu kırsal Duru Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Veysi D. yönetimindeki 06 Y 6959 plakalı otomobil ile Orhan B. idaresindeki 23 AAC 451 plakalı otomobil, şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5’inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.