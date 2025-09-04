Diyarbakır’da iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ovabağ Mahallesi’nde iki tır, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.