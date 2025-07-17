Diyarbakır’da kadın cinayeti: 22 yaşındaki İlayda öldürüldü, fail erkek kaçtı!

Diyarbakır'da İlayda Alkaş isimli kadın, yaşadığı binaya girmek isterken, C.A. isimli erkek tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki İlayda Alkaş evinin bulunduğu binaya girmek isterken, birlikte yaşadığı 30 yaşındaki C.A.’nın tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı.

İlayda Alkaş / DHA

C.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alkaş’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldüi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken C.A.’nın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.