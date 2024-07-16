Diyarbakır’da ‘kadın yoksulluk haritası’ çıkarılacak

Yerel seçimde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşadıkları sorunları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek için başlattığı çalışma kapsamında ‘kadın yoksulluk haritası’ çıkaracak.

Yerel seçimde DEM Parti'nin yüksek oy oranı ile kazandığı Diyarbakır'da kadınların yaşadığı sorunların tespiti ve çözümü için ‘kadın yoksulluk haritası’ çıkarılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadınlara yönelik projeler geliştirmek için Benusen Kadın Yaşam Merkezi bünyesinde saha çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında kadınların yaşadıkları sorunlar yerinde tespit edilecek ve kadınların görüşleri alınarak projeler oluşturulacak.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özden Gürbüz, öncelikle temel hedeflerinin kadın yoksulluk haritasını çıkarmak olduğunu belirterek, “Benusen’deki evleri tek tek gezerek bir yoksulluk haritası çıkartıyoruz. Burası şu anda pilot bölge ama biz bunu Diyarbakır geneline yaymayı hedefliyoruz. Benusen’de yaşayan kadınların talepleri, yaşadıkları sorunlar ve beklentileri nelerdir, bunlarla ilgili fizibilite çalışması yürütüyoruz. Aynı zamanda bu çalışmaları kayıt altına alarak daha sonra yürüteceğimiz çalışmalara, projelerimize yol gösterecek bir haritaya dönüştüreceğiz” dedi.

KADINLARLA ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLECEK

Oluşturacakları yoksulluk haritası üzerinden kadınlarla ortak kararlar alarak projeler ve çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Gürbüz, “Bu çalışmalar; sosyal yardım çalışmaları, çocuk alanı, gençlik, ekonomik veya psikolojik çalışmalar olacak. Tüm çalışmalar ise tutulan raporlardaki verilerden çıkarılarak yapılacak” diye konuştu.

"KADINLARLA TEMAS KURMAK İSTİYORUZ"

Yürüttükleri çalışma kapsamında kadınların, yaşadıkları sorunları çok net ifade edebildiklerini gözlemlediklerini vurgulayan Gürbüz, şunları aktardı:

“Soruna karşı çözümü çok rahat sunabiliyorlar. O yüzden sorunun kaynağı da çözümü de orası. Bu nedenle saha çalışması bizim için çok önemli. Biz çalışmalarımızı kapalı duvarlar ardında yapmak istemiyoruz. Kadınlarla temas kurmak istiyoruz.”