Diyarbakır’da kadınların ortak talebi

Yıllardır katıldığımız hemen her toplantıda salonun en fazla dörtte birinin kadın olduğu tablolara alışmıştık. Ancak hafta sonu Diyarbakır’da katıldığım toplantıda durum farklıydı. Salonda çok az sayıda erkek vardı. Toplantının adı ‘Kadınlar Barışı Konuşuyor” olunca bunun aksini düşünmek olanaksızdı. DTSO (Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası), DOGÜNKAD (Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği) ve DPI’ın birlikte düzenlediği etkinlikte iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kadın söz aldı. Sürece ilişkin herkes kendi durduğu noktadan meseleyi ele aldı.

Kuzey İrlanda’dan gelen iki konuk ise Türkiye’deki sürece benzemese de kendi deneyimlerini anlattı. Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonu Kurucu Üyesi Jane Morrice’nin konuşmasında “Barış için önemli adımlar atıldı ancak hâlâ kat edilmesi gereken bir mesafe var” sözleri bu süreçlerin ne kadar geniş bir zaman aldığını anlatıyordu. Kuzey İrlanda’da çatışma sürecinin bittiği “Hayırlı Cuma” anlaşması 1998 yılına imzalanmıştı. Morrice’nin 28 yıl sonra bile “Daha çok mesafe var” sözü durumun hiç de kolay olmadığını anlatıyor.

"SADECE YORUM YAPMAM YETERLİ DEĞİLDİ"

Kendi ülkesindeki barış sürecinde önemli roller üstlenen siyasetçi ve gazeteci Morrice şöyle seslendi: 1987 yılında bir anma gününde BBC muhabiri olarak röportaj yapıyorduk. O sırada büyük bir katliam gerçekleşti; anma sırasında bir bomba patladı. Baba, yıkıntılar arasında kızının elini tuttuğunu ve kızının son sözlerinin ‘Baba seni seviyorum’ olduğunu anlattı. Ardından kızının öldüğünü söyledi. Buna rağmen baba, ‘Kızımı öldürenleri affediyorum’ dedi. Bu sözler benim için ve Hayırlı Cuma Anlaşması için çok önemliydi. Bu röportajı İRA da dinledi ve bunun silahlı mücadelenin sonunun başlangıcı olduğunu ifade etti. Tüm taraflar için bu röportaj bir dönüm noktasıydı. Kendi ülkem hakkında sadece yorum yapmakla yetindiğimi fark ettim ve bunun yeterli olmadığını anladım. Ben de mikrofonu bir kenara bırakarak Avrupa Birliği aracılığıyla barış sürecine dahil oldum."

KADIN KOALİSYONU NASIL KURULDU?

Kadın koalisyonunu nasıl kurduklarına dair bilgi veren Jane Morrice, şöyle konuştu: “Bir gün bana bir mektup geldi; bu, kadınların bir araya gelmesi için yazılmış ilk mektuptu. Kadınların ‘Ben de varım’ diyerek sürece katılması çok önemliydi. Bu toplantıların ardından Kadın Koalisyonu kuruldu. Barış müzakerelerine dahil olmak için yalnızca altı haftamız vardı. Biz, müzakerelerin kapsayıcı olması gerektiğini savunduk: herkesin temsil edilmesi, insan hakları ve eşitlik temelinde ilerlenmesi gerektiğini vurguladık. Altı hafta içinde dokuz siyasi partiden oluşan bir yapı kurduk ve müzakerelere katıldık. Sonrasında Hayırlı Cuma Barış Anlaşması imzalandı. Ancak aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen, siyasi şiddetin tamamen sona erdiğini söylemek zor. Yüzleşme ve tam uzlaşma hala istenen seviyede değil. Gazeteci ve sivil toplum uzmanı Emma DeSouza söz alarak İrlanda’daki barış sürecinde sivil toplumun rolüne ilişkin konuştu. 1998’de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması’nın barış sürecinin başlangıcı olduğunu belirten Emma DeSouza, kendisini “barış bebeği” olarak tanımladığını ve o dönemde yetişen neslin bir parçası olduğunu ifade etti.

"PAYDAŞLAR ORTAK HAREKET ETMELİ"

Anlaşmada yer alan birçok hükmün tam olarak uygulanmadığını söyleyen Gazeteci ve sivil toplum uzmanı Emma De Souza eğitim ile sosyal ve ekonomik hakların yeterince hayata geçirilmediğine dikkat çekti. DeSouza, “Hayırlı Cuma Anlaşması var ama bu yeterli değil; daha fazlasını istiyoruz” dedi. Dil haklarına da değinen Emma De Souza, İrlandaca’nın korunması ve geliştirilmesi için toplumun farklı kesimlerinin yürüttüğü kampanyaların ve açılan stratejik davaların büyük önem taşıdığını belirtti.

DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Seda Yılmaz Berekatoğlu, “Özellikle Kuzey İrlanda örneği, kadınların barış süreçlerinde üstlendiği yapıcı rolü somut biçimde gözler önüne sermektedir. Sivil toplum, kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır” dedi.

DOGÜNKAD Başkanı Özlem Külahcı Tanaman ise geçmişte İrlanda, Güney Afrika ve Kolombiya’da yaşanan süreçleri hatırlatarak: Barış, yalnızca bir niyet değil; barış, aynı zamanda bir hukuk düzenidir. Bu yüzden bugün burada sadece barışı talep etmiyoruz; aynı zamanda adil, eşit ve güven veren bir hukuk düzenini de talep ediyoruz” dedi.

Programın ilerleyen bölümünde DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, AKP MKYK Üyesi Zeynep Alkış ve CHP Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan konuştu.

ŞEFFAFLIK ELEŞTİRİSİ

İki bölüm arasında benim en çok gözüme çarpan şu oldu. Süreçler tamamen ayrı da olsa İrlanda için hatırlattıkları “Anlaşmanın tüm maddelerinin yer aldığı bildirileri kapı kapı tüm evlere bıraktık” sözleri oldu. Oysa siyasetçilerin konuşmaları sonrası salondakiler “Sürecin şeffaf yürütülmemesi” yönündeki endişeler ve eleştirileri dile getirdi. Örneğin Selahattin Demirtaş’ın halen cezaevinde olmasına dikkat çekildi. DEM Parti’nin bu noktada yeterince ısrarcı olmadığı yönünde eleştiriler yönetildi. Ve DEM’li belediyelerin halen kayyum yönetiminde olduğu hatırlatıldı. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreç için “Aceleye gerek yok” sözleri hatırlatıldı.

Kent içinde sokakta bir dükkanda ya da minibüste konuştuğum kişilerde en çok hissettiğim şey güvensizlik oldu. İktidara duyulan güvensizlik. “Bizi yine yarı yolda bırakırlar” görüşünün sık sık duydum. Ve salonda olduğu gibi sokakta da Demirtaş’ın halen tutuklu oluşu, yeterli açıklama yapılmaması, antidemokratik uygulamalar dile getirildi.

Diyarbakır’dan daha umutlu ayrılmayı isterdim ama hava muhalefeti nedeniyle dönüş kolay olmadı. Sağanak altında Elazığ’a geçerek oradan dönebildik İstanbul’a.